«Барселона» разгромила «Ференцварош» в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» разгромила «Ференцварош» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч швейцарская бригада арбитров под руководством Сандро Шерера, ассистировали судьи на линиях Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 27-й минуте автором забитого мяча стал Лионель Месси, реализовав пенальти. На концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Ансу Фати, ему ассистировал Френки де Йонг. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Филиппе Коутиньо с передачи Фати. На 68-й минуте каталонцы остались вдесятером из-за удаления Жерара Пике. Спустя пару минут разрыв в счёте с пенальти сократил Игорь Харатин. На 82-й минуте четвёртый гол забил Педро Лопес с паса Усмана Дембеле. Окончательный счёт установил Дембеле с передачи Месси.