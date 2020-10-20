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«Барселона» разгромила «Ференцварош» в Лиге чемпионов

«Барселона» разгромила «Ференцварош» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» разгромила «Ференцварош» со счётом 5:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживала матч швейцарская бригада арбитров под руководством Сандро Шерера, ассистировали судьи на линиях Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 27-й минуте автором забитого мяча стал Лионель Месси, реализовав пенальти. На концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Ансу Фати, ему ассистировал Френки де Йонг. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Филиппе Коутиньо с передачи Фати. На 68-й минуте каталонцы остались вдесятером из-за удаления Жерара Пике. Спустя пару минут разрыв в счёте с пенальти сократил Игорь Харатин. На 82-й минуте четвёртый гол забил Педро Лопес с паса Усмана Дембеле. Окончательный счёт установил Дембеле с передачи Месси.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Месси – 27' (пен)   2:0 Фати – 42'   3:0 Коутиньо – 52'   3:1 Харатин – 70' (пен)   4:1 Лопес – 82'   5:1 Дембеле – 89'
Удаления: Пике – 68' / нет
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