Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов

«Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживала матч французская бригада арбитров под руководством Клемана Турпена, ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт в начале встречи — на шестой минуте автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, ему ассистировал Хоакин Корреа. В середине тайма итальянский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Марвина Хица. На 71-й минуте разрыв в счёте сократил Эрлинг Холанд с передачи Джованни Рейна. Спустя несколько минут третий гол забил Жан-Даниэль Акпа Акпро, ему ассистировал Чиро Иммобиле.

Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Иммобиле – 6'   2:0 Хиц – 23' (автогол)   2:1 Холанд – 71'   3:1 Акпа Акпро – 76'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020