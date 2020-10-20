«Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА римский «Лацио» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживала матч французская бригада арбитров под руководством Клемана Турпена, ассистировали судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор.

Счёт был открыт в начале встречи — на шестой минуте автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, ему ассистировал Хоакин Корреа. В середине тайма итальянский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Марвина Хица. На 71-й минуте разрыв в счёте сократил Эрлинг Холанд с передачи Джованни Рейна. Спустя несколько минут третий гол забил Жан-Даниэль Акпа Акпро, ему ассистировал Чиро Иммобиле.