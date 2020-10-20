«Челси» и «Севилья» поделили очки в матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Челси» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершилась вничью со счётом 0:0.
«Челси» и «Севилья» набрали по одному очку и занимают 3-е и 4-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Челси» и «Севильи» по группе Е являются «Ренн» и «Краснодар». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Севилья» примет «Ренн».
Ответную встречу «Севилья» и «Челси» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск.
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