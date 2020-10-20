«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», который успешно реализовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 55-й минуте встречи нападающий гостей Антони Марсьяль, отправив мяч в свои ворота, сравнял счёт. На 85-й минуте победный гол «Манчестер Юнайтед» забил форвард Маркус Рашфорд.



В другом матче группы H Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.