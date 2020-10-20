«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», который успешно реализовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 55-й минуте встречи нападающий гостей Антони Марсьяль, отправив мяч в свои ворота, сравнял счёт. На 85-й минуте победный гол «Манчестер Юнайтед» забил форвард Маркус Рашфорд.
В другом матче группы H Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Фернандеш – 23' (пен) 1:1 Марсьяль – 55' (автогол) 1:2 Рашфорд – 87'
- 21 октября 2020
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:12
- 20 октября 2020
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:19
Партнерский контент