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«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» обыграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 23-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Пари Сен-Жермен», который успешно реализовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 55-й минуте встречи нападающий гостей Антони Марсьяль, отправив мяч в свои ворота, сравнял счёт. На 85-й минуте победный гол «Манчестер Юнайтед» забил форвард Маркус Рашфорд.

В другом матче группы H Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» принимал турецкий клуб «Истанбул Башакшехир». Встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Фернандеш – 23' (пен)   1:1 Марсьяль – 55' (автогол)   1:2 Рашфорд – 87'
Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
20 октября 2020, вторник. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 0
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Анхелиньо – 16'   2:0 Анхелиньо – 20'
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