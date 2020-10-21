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Тренер «Краснодара»: ничья с «Ренном» — хороший результат

Тренер «Краснодара»: ничья с «Ренном» — хороший результат
Футбол / Лига чемпионов 0

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Результат ничейный, но нам хотелось бы победить. Не могу сказать, что мы не довольны – результат хороший. Для нас это историческое событие, мы хотели выступить как можно успешнее, наверное, у нас это получилось. Очень рады играть в Лиге чемпионов, будем стараться играть лучше.

Мы говорили ребятам быть смелыми, выполнять установку и быть максимально сконцентрированными. Главное было не бояться, получать удовольствие. Связь с Мурадом Мусаевым держали по телефону, пока ещё не общались», — сказал Оленин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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