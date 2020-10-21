Матвей Сафонов: «Краснодар» готов дать бой «Челси»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1).
«Свою игру оценивать не буду, сначала надо разобрать всё. Очень рад, что мы заработали очко, игра была тяжёлой. В Лиге чемпионов не будет лёгких матчей, мы выглядели достойно и могли даже выиграть.
Команда освоилась, начинать было тяжело. Многие в Лиге чемпионов играют в первый раз. Мы распробовали и нам понравилось, готовы дать бой «Челси».
Что лучше – сыграть за первую сборную на чемпионате Европы или поехать на молодёжное Евро и выиграть его? От моего желания ничего не зависит, но турниры не совпадают по времени – поеду туда, куда вызовут. Мне не нужно выбирать что-то одно, я хочу попасть и туда, и туда", — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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