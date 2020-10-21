Куман: красная Пике – это слишком жестокое наказание, но мы хорошо играли в меньшинстве

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал результат домашней встречи с венгерским «Ференцварошем» (5:1) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«В целом я доволен игрой «Барселоны», набранными очками и забитыми пятью голами. Молодым игрокам нашего клуба, которым нужны игровые минуты в турнирах такого уровня, также им нужно поддерживать форму. Тринкао создал много проблем обороне соперника, Дембеле хорошо вошёл в игру, создавая моменты у чужих ворот и забив один мяч. Это именно то, что я хочу как тренер — дать больше практики игрокам.
Отсутствие Гризманна? То, что он не играл сегодня, это не значит, что его не будет с «Реалом». Посмотрим, что будет в субботу. Это лишь ещё один матч. Моя работа в «Барселоне» заключается в том, чтобы выбирать лучших игроков в определённый момент. Я еще не думаю об игре с «Реалом». Это будет с завтрашнего дня. Посмотрим, дадим ли мы шанс Ансу Фати в этом матче.
Красная Пике? Как тренер, я всегда хочу, чтобы в моём распоряжении были все игроки. Красная — это слишком жёстокое наказание. Пенальти и удаление – это слишком. Но, стоит отметить, нашу хорошую игру в меньшинстве», — цитирует Кумана Marca.
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