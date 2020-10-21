Сульшер – победе над «ПСЖ»: «МЮ» сыграл так, как и планировал. В этом заслуга игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями после победы в выездной встрече 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА над французским «Пари Сен-Жермен» (2:1).
«Это, конечно, другое ощущение, это лишь начало группового этапа, но мы победили фантастическую команду. В прошлой встрече с «ПСЖ» был проход в 1/4 финала, и эйфория была другой, а теперь фанатов нет, все совсем не то, здесь не с кем праздновать. Но всё же футболисты, надо сказать, были великолепны. Они действительно сосредоточились и сконцентрировались на работе и взяли на вооружение то, что мы хотели, и я думаю, что мы заслужили победу.
Наши молодые игроки показали отличный футбол. Отношение, скорость работы… После международной паузы я чувствовал фантастический боевой дух в команде, так что это было великолепно. Я просто рад за парней. Я знаю, что у нас есть довольно много возможностей в нашей игре, конечно, мы должны смотреть на соперников и на то, как мы хотим играть. Я чувствовал, что мы сыграли так, как хотели, в этом и есть заслуга игроков.
Звёздная атака «ПСЖ»? Вы знаете, когда вы играете в гостях против такой команды, против таких игроков, как Неймар и Мбаппе, лучших, лучших игроков мира, вам придётся хорошо защищаться, а Давиду Де Хеа придётся сделать несколько сейвов. Иногда вы участвуете в гонках с Мбаппе, и вам нужно бежать с ним наравне, и мы знаем качества Акселя Туанзебе, он прекрасный защитник. Это его первая игра за 10 месяцев или около того, что свидетельствует о его высоком качестве», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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