Лионель Месси – первый игрок в истории ЛЧ, забивавший в 16 сезонах подряд

33-летний аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился историческим достижением в домашней встрече 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с венгерским «Ференцварошем», завершившейся победой каталонского клуба со счётом 5:1.
Как отмечается в официальном «Твиттере» «Барселоны», Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отметиться забитыми мячами в 16 розыгрышах турнира кряду (с сезона-2005/2006 по настоящее время).
В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 5 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
В следующем туре Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграет с туринским «Ювентусом». Встреча состоится 28 ноября, начало – 23:00 мск.
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