Магомед-Шапи Сулейманов — о ничьей с «Ренном»: дисциплина бьёт класс

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал игру своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном» (1:1).

«Мне кажется, мы справедливо набрали первое очко в Лиге чемпионов. У нас были потери и на игру вышел не самый оптимальный состав, но все бились друг за друга. Перед игрой понимали, что требуется дисциплина, каждый должен оставить на поле все свои силы.

Надо было разрывать линии. У нас есть Игорь Смольников, который бежит за спину. Их оборонительная линия помогла нам. Думаю, что вся команда была хороша. Дебют удался. Последние 20 минут они нас поджимали, но дисциплина бьёт класс. Эта ничья ничем не хуже победы. Мы счастливы. Сейчас волнуемся за Сафонова, у него что-то там с плечом, — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».