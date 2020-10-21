Серж Гнабри заразился коронавирусом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сдал тест на коронавирус. Результат анализа показал, что игрок заразился COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте «Баварии», сейчас игрок находится на самоизоляции дома и чувствует себя хорошо. 21 октября мюнхенская команда на стадионе «Альянц Арена» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В текущем сезоне 25-летний Гнабри провёл 4 матча за «Баварию» в чемпионате Германии и забил 3 гола. В прошлом сезоне в составе мюнхенского клуба игрок стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В «Баварию» полузащитник перешёл из бременского «Вердера» в 2017 году.