Серж Гнабри заразился коронавирусом
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри сдал тест на коронавирус. Результат анализа показал, что игрок заразился COVID-19.
Как сообщается на официальном сайте «Баварии», сейчас игрок находится на самоизоляции дома и чувствует себя хорошо. 21 октября мюнхенская команда на стадионе «Альянц Арена» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В текущем сезоне 25-летний Гнабри провёл 4 матча за «Баварию» в чемпионате Германии и забил 3 гола. В прошлом сезоне в составе мюнхенского клуба игрок стал чемпионом страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В «Баварию» полузащитник перешёл из бременского «Вердера» в 2017 году.
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