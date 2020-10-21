Фати — первый игрок в истории, забивший в Лиге чемпионов два мяча в возрасте 17 лет

Полузащитник испанской «Барселоны» Ансу Фати стал первым футболистом в истории, забившим два мяча в матче Лиге чемпионов до наступления 18-летия, сообщает Gracenote.

Игрок отличился в матче первого тура группового этапа с венгерским «Ференцварошем» (5:1), на 42-й минуте забив с передачи голландца Френки де Йонга. Свой первый мяч в Лиге чемпионов Фати забил миланскому «Интеру» 10 декабря 2019 года.

Ансу Фати, родившийся 31 октября 2002 года, выступает за основную команду «Барселоны» с 2019 года. В текущем розыгрыше чемпионата Испании он провёл за «Барсу» четыре матча и забил в них три мяча. Также на его счету три матча и один гол в составе сборной Испании. Он стал самым молодым автором гола в её составе, забив в матче со сборной Украины в Лиге наций.