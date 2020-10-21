Ромеро узнал об исключении из заявки «МЮ» через соцсети

Аргентинский вратарь Серхио Ромеро не получил от «Манчестер Юнайтед» уведомления об исключении из заявки на матчи английской Премьер-лиги и узнал о нём лишь в социальных сетях, сообщил в «твиттере» журналист ESPN Роб Доусон.
Так же получилось и с заявкой на Лигу чемпионов: «МЮ» не дал Ромеро знать, что он не включён в заявку на турнир.
Серхио Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. На тот момент существовала неопределённость с будущим испанского вратаря Давида де Хеа, который в итоге остался в Манчестере, а Ромеро стал запасным голкипером и выступал лишь в кубковых турнирах. В составе «МЮ» Ромеро выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок, а в сезоне-2016/2017 стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Аргентины завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2008 года и серебряную — чемпионата мира 2014 года.
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