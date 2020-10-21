Вейналдум: то, как Пикфорд бросился на ван Дейка, было просто глупо

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал скандальный момент мерсисайдского дерби в 5-м туре английской Премьер-лиги.
В начале встречи хавбек «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал защитник Вирджил ван Дейк. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс ему тяжёлую травму колена.
«Во-первых, мы по-прежнему опустошены. Это ненормально. Этот эпизод очень сильно ударил по нам. У всех ещё остались неприятные ощущения от случившегося. Думаю, никто из игроков „Ливерпуля“ не заснул после того, что случилось с Вирджилом. Конечно, мы были расстроены.
То, как Пикфорд бросился на ван Дейка, было просто глупо. Я верю, что он не хотел нанести Вирджилу травму. Но его действия в том моменте говорили о том, что ему всё равно, чем это закончится", — цитирует Вейналдума Goal.
- 21 октября 2020
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
09:56
-
09:36
-
09:34
-
09:28
-
09:23
-
08:33
-
08:03
-
06:45
-
06:24
-
05:50
-
05:31
-
04:49
-
04:06
-
03:54
-
03:34
-
03:23
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
02:09
-
01:51
-
01:36
-
01:26
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:12
- 20 октября 2020
-
23:55
-
23:55
-
23:54