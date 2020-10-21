Вейналдум: то, как Пикфорд бросился на ван Дейка, было просто глупо

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал скандальный момент мерсисайдского дерби в 5-м туре английской Премьер-лиги.



В начале встречи хавбек «Ливерпуля» Фабиньо сделал заброс на дальний угол вратарской площади, куда забегал защитник Вирджил ван Дейк. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд прыгнул в оппонента и нанёс ему тяжёлую травму колена.

«Во-первых, мы по-прежнему опустошены. Это ненормально. Этот эпизод очень сильно ударил по нам. У всех ещё остались неприятные ощущения от случившегося. Думаю, никто из игроков „Ливерпуля“ не заснул после того, что случилось с Вирджилом. Конечно, мы были расстроены.

То, как Пикфорд бросился на ван Дейка, было просто глупо. Я верю, что он не хотел нанести Вирджилу травму. Но его действия в том моменте говорили о том, что ему всё равно, чем это закончится", — цитирует Вейналдума Goal.