Геркус: «Краснодар» сыграл в прямую противоположность «Зениту»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью «Краснодара» в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
«Краснодар» сыграл в прямую противоположность «Зениту». Весело, бодро, бесстрашно. Респект! Артур Оленин на бровке понравился. Ну и Сафонов выглядит клипером из топ-лиги. Таким 40-миллионным крутышом», — написал Геркус в своём «телеграме».
«Краснодар» и «Ренн» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Соперниками «Краснодара» и «Ренна» по группе Е являются лондонский «Челси» и «Севилья». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Челси», а «Ренн» сыграет на выезде с «Севильей».
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи с «Ренном»
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