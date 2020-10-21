Магкеев: главное детское воспоминание — «Аланию» снова принял Газзаев, приехал Дренте

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о главном воспоминании, связанном с детским возрастом.



«Сколько себя помню, ходил на взрослую «Аланию». Сначала с дедушкой, как стал постарше — с друзьями из двора. Для города это реально был праздник — посмотреть на своих футболистов, как они играют против ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Локомотива». Мне особенно запомнился бразилец Неко, выделялся, с ним в финал Кубка России выходили.



Главное воспоминание — когда «Аланию» снова принял Валерий Газзаев, когда приехал Дренте. Мы тогда мячи подавали. Помню, все подбегали, отдавали пятюню голландцу. Естественно, просили футболки, щитки. Но не думаю, что у кого-то получилось взять.



Газзаев сделал несколько хороших трансферов, нашёл спонсоров, дал городу надежду, что «Алания» снова станет той командой, какой она когда-то была. Что случилось потом и кто виноват, не скажу. Не ввязывался в подробности», — цитирует Магкеева «Матч ТВ».

Магкеев: мы стали лучше понимать требования Николича, поэтому игра и результат поменялись