Симон Миньоле: после гола «Зенита» 20 минут грыз ногти

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал победу в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1), который он пропустил из-за заражения коронавирусом.
«Давно не смотрел матч своей команды по телевизору. Это было не очень весело. Вероятно, первым и пока единственным симптомом, с которым я столкнулся, были эти 90 минут нервозности. Это точно не для меня.
Перед матчем у меня было хорошее предчувствие, и я искренне верил в победу. Но после стартового свистка я исключительно нервничал. Команда полностью контролировала игру. Счёт 0:0 к перерыву был уже хорошим результатом. Когда мы повели в счёте, я надеялся, что парни удержат примущество, но ответный гол, в моменте с которым от нас отвернулась удача, быстро всё изменил. После этого были ещё 20 минут, в течение которых я грыз ногти, но команда выстояла. Спасибо отличной игре нашего вратаря и организованности всего состава. Когда добываешь победу в добавленное время, забив прекрасный гол, можешь говорить о более чем успешном стартовом матче в Лиге чемпионов», — цитирует Миньоле пресс-служба «Брюгге».
- 21 октября 2020
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