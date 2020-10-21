Марио Фернандес и Щенников не помогут ЦСКА в матче Лиги Европы с «Вольфсбергом»
ЦСКА не сможет рассчитывать на двух фланговых защитников в предстоящем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».
Как сообщает Bobsoccer, встречу пропустят Марио Фернандес и Георгий Щенников, в минувшие выходные также не принимавшие участия в игре с «Динамо» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги (3:1). Футболисты не отправились с командой в Австрию, где пройдёт матч. Вероятно, они будут готовиться ко встрече с тульским «Арсеналом» в чемпионате России, который состоится 26 октября.
Матч «Вольфсберг» – ЦСКА пройдёт завтра, 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Напомним, соперниками ЦСКА по группе K в Лиге Европы также являются загребское «Динамо» и «Фейеноорд».
Арнор Сигурдссон не полетит с ЦСКА в Австрию на матч Лиги Европы с «Вольфсбергом»
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