«Енисей» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:00

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Енисей» – «Спартак». Встреча группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Помогать ему будут ассистенты Михаил Иванов (Кострома) и Сергей Каруненко (Воронеж). Инспектор матча — Юрий Чеботарёв (Краснодар).
«Спартак», разгромив «Родину» в предыдущем матче Кубка России, набрал 3 очка и в настоящее время возглавляет группу 2. «Енисей» в своём матче «Родине» проиграл и замыкает таблицу.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.
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