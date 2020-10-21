Нападающий «Енисея» — о «Спартаке»: мы получили в соперники самый популярный клуб в стране

Нападающий «Енисея» Анзор Саная поделился ожиданиями от предстоящего матча элитного группового раунда Кубка России со «Спартаком».
«Явно не будничная прогулка. Загадывать не будем, посмотрим, в каком составе прилетит «Спартак». Если основой, то задача объективно будет очень-очень сложная. Если далёким от оптимального? В футболе все бывает, но чтобы любой команде забить четыре и при этом не пропустить, должно многое сойтись. Главное — порадовать болельщиков. Наши — счастливчики. Мы получили в соперники самый популярный клуб в стране.
Несколько матчей «Спартака» в этом сезоне видел. Красно-белые выглядят гораздо увереннее, чем в прошлом году. Мои наблюдения: они стали играть в более интенсивный и агрессивный футбол. Прибавили в мобильности. Где-то используют длинные передачи для быстрой доставки мяча в зону атаки, а там уже в одиночку решают исполнители. Наверное, футболисты глубже и ближе приняли требования тренера. Сейчас это команда тренерская. Она играет в понятный футбол. Не всегда, может, получается достигнуть результата, хотя в последнее время есть и он», — цитирует Санаю Sportbox.
- 21 октября 2020
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