Саная — о «Роторе»: очень обидно, что разрушили хорошую команду

Нападающий «Енисея» Анзор Саная рассказал об отношении к происходящему в «Роторе».
«Не понимаю, зачем было выгонять всю команду, завоевавшую путёвку в Премьер-Лигу. То, что там сотворило руководство… Оно в ответе за эти решения. К чему всё привело, мы видим. Уже сыграна почти половина чемпионата, а у «Ротора» всего три очка. Уверен, что прошлогодним составом мы набрали бы гораздо больше. И какой был смысл в этих переменах? Когда главный тренер после 2-го тура на пресс-конференции заявляет, что ему нужен большой нападающий, это выглядит минимум странно. Таковой у него был. Абсолютно непонятная политика клуба. Если честно, очень обидно, что разрушили хорошую команду», — цитирует Санаю Sportbox.
Анзор Саная пополнил состав «Ротора» в январе 2019 года. Нападающий провёл 31 матч, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. В июле 2020 года форвард перешёл в «Енисей» на правах свободного агента.
- 21 октября 2020
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