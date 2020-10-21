Сенников: против «Атлетико» можно сыграть на равных. Вполне комфортная команда для «Локо»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления «железнодорожников» в Лиге чемпионов.
«С «Зальцбургом» можно играть на победу, но он тоже команда амбициозная со своим стилем игры. Он похож на «Лейпциг», у них одна система, скоростной футбол. Всё зависит от игроков «Локомотива». Им нужно увеличить скорости по сравнению с последним матчем в чемпионате против «Уфы», иначе победу не одержать.
В Лиге чемпионов уровень соперников выше, там заметно сложнее. Но «Локомотив» по идее должен становиться опытней с каждым годом. Он участвовал в Лиге чемпионов два последних сезона — да, команда не проходила в весну, но как раз набиралась ценного европейского опыта. Сейчас ещё отсутствовавшие возвращаются: Чорлука, Игнатьев, Магкеев. И Зе Луиш поможет, всё-таки он человек опытный, уже в первом матче с «Уфой» сделал голевую передачу.
Ну какая-то задача должна стоять. Конечно, с «Баварией» играть сложно, на мой взгляд, вообще нереально. Но против «Атлетико» можно сыграть на равных и за что-то зацепиться. В чемпионате Испании мадридский клуб очень чётко играет в обороне, но они не громят прямо всех, могут и 0:0 сыграть. В своё время «Карабах» два раза не проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов. Это вполне комфортная команда для «Локомотива», — цитирует Сенникова «Спорт уик-энд».
- 21 октября 2020
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