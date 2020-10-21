Андрей Ещенко рассказал, откуда у него появилось прозвище Супердед

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как получил прозвище Супердед.



«Ребров начал, хотя я его сам дедом называл. Не знаю, почему меня так называют. Понеслось, болельщики подхватили», — сказал Ещенко в эфире телеканала «Россия 24».



Ещенко защищает цвета «Спартака» с 2016 года. В первом же сезоне в составе красно-белых игрок стал чемпионом России, а впоследствии завоевал Суперкубок страны. В ходе своей карьеры Андрей также выступал за московское «Динамо», «Кубань», «Анжи», «Локомотив», «Волгу», «Химки» и иркутскую «Звезду», а также играл на Украине за киевские «Динамо» и «Арсенал» и «Днепр». В сборную России вызывался с 2012 по 2014 год.



В нынешнем сезоне 36-летний защитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги.

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