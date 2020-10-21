У четырёх представителей молодёжной команды «Тамбова» положительные тесты на коронавирус

Футбольный клуб «Тамбов» сообщил должностным лицам Российской Премьер-Лиги о вспышке коронавирусной инфекции в стане молодёжной команды.



«Футбольный клуб «Тамбов» уведомил РПЛ, что по итогам проведённого тестирования на коронавирусную инфекцию у четырёх представителей молодёжной команды были выявлены положительные результаты. Инфицированы трое футболистов и один член персонала.



В соответствии с п. 1.2.3. Санитарного регламента РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» проинформировал о случившемся регионального представителя Роспотребнадзора.



Указанные лица изолированы от команды и находятся под наблюдением врачей. Назначены даты контрольного тестирования», — сообщает пресс-служба РПЛ в своём «телеграме».

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