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Эрик Бейи не поможет «Манчестер Юнайтед» до середины ноября

Эрик Бейи не поможет «Манчестер Юнайтед» до середины ноября
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи не поможет команде до середины ноября, сообщается на официальном сайте клуба. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» объявил главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер.

Бейи находился на скамейке запасных в прошедшем матче английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», но на игру стартового тура Лиги чемпионов не полетел.

По словам Сульшера, Бейи не вернётся на поле до перерыва на матчи сборных в ноябре. Таким образом Эрик точно пропустит игры с «Челси», «Лейпцигом», «Арсеналом», «Истанбулом Башахшехир» и «Эвертоном».

В июле Бейи был доставлен в больницу после столкновения с одноклубником Гарри Магуайром в полуфинальном матче Кубка Англии. Они ударились головами.

В турнирной таблице Премьер-лиги «МЮ» занимает 15-е место.

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