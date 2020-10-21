Эрик Бейи не поможет «Манчестер Юнайтед» до середины ноября

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи не поможет команде до середины ноября, сообщается на официальном сайте клуба. Об этом на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» объявил главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер.
Бейи находился на скамейке запасных в прошедшем матче английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом», но на игру стартового тура Лиги чемпионов не полетел.
По словам Сульшера, Бейи не вернётся на поле до перерыва на матчи сборных в ноябре. Таким образом Эрик точно пропустит игры с «Челси», «Лейпцигом», «Арсеналом», «Истанбулом Башахшехир» и «Эвертоном».
В июле Бейи был доставлен в больницу после столкновения с одноклубником Гарри Магуайром в полуфинальном матче Кубка Англии. Они ударились головами.
В турнирной таблице Премьер-лиги «МЮ» занимает 15-е место.
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