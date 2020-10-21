Андрей Воронин: скоро зимнее окно, мы можем вернуть Кокорина обратно в «Динамо»

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал предстоящий матч со «Спартаком» и возможное возвращение Александра Кокорина в состав бело-голубых.



«Отметил ли для себя матч со «Спартаком»? Ничего не отмечал в календаре. Во-первых, до «Спартака» нам еще с «Локомотивом» играть в дерби. Удивлен ли я, что Кокорин перешел в «Спартак»? Если не ошибаюсь, он спартаковский воспитанник. К тому же, после «Динамо» он уже поиграл в «Анжи», хотя на самом деле и не сыграл ни разу. Спортивный директор хотел приобрести Кокорина, насколько я слышал. Скоро зимнее окно, мы можем вернуть его обратно. Мне всегда нравилось, как Кокора играл. Хорошие футболисты пригодятся любому клубу», — цитирует Воронина «РБ-Спорт».



Украинский экс-игрок бело-голубых защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». В составе бело-голубых — финалист Кубка России. Выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины вызывался с 2002 по 2012 год.

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