«Енисей» — «Спартак»: Кокорин и Ребров — в составе гостей на матч Кубка России

«Енисей» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч группового этапа Кубка России, который пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Центральный» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Енисей»: Опарин, Абрамов, Цховребов, Сухомлинов, Кичин, Зотов, Ланин, Комков, Глушков, Саная, Лескано.
«Спартак»: Ребров, Маслов, Гапонов, Кутепов, Оганесян, Маркитесов, Умяров, Миронов, Бакаев, Кокорин, Понсе.
Запасные: Акмурзин, Поплевченков, Игнатов, Петрунин, Литвинов, Кожедуб, Шильцов.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ. Помогать ему будут ассистенты Михаил Иванов (Кострома) и Сергей Каруненко (Воронеж). Инспектор матча — Юрий Чеботарёв (Краснодар).
«Спартак», разгромив «Родину» в предыдущем матче Кубка России, набрал 3 очка и в настоящее время возглавляет группу 2. «Енисей» в своём матче «Родине» проиграл и замыкает таблицу.
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