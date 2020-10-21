Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

17-летний форвард «Барселоны» после дебюта в Лиге чемпионов уехал домой на такси

17-летний форвард «Барселоны» после дебюта в Лиге чемпионов уехал домой на такси
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Барселоны» Педро Лопес удивил болельщиков после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».

Встреча с венгерской командой стала для 17-летнего футболиста дебютной в главном еврокубковом турнире. Более того, Педро удалось отметиться результативным действием. Выйдя на поле на 62-й минуте, он спустя 20 минут поразил ворота соперников. Сине-гранатовые в итоге одержали победу со счётом 5:1.

В отличие от старших партнёров по команде, Лопес выбрал самый скромный способ, чтобы покинуть стадион «Камп Ноу», где проходил матч. Через некоторое время после окончания встречи болельщики заметили, что с территории стадиона выезжает такси, из которого им показывает большой палец Педро.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим
Забивает даже Дембеле.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020