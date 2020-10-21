17-летний форвард «Барселоны» после дебюта в Лиге чемпионов уехал домой на такси

Нападающий «Барселоны» Педро Лопес удивил болельщиков после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ференцварошем».



Встреча с венгерской командой стала для 17-летнего футболиста дебютной в главном еврокубковом турнире. Более того, Педро удалось отметиться результативным действием. Выйдя на поле на 62-й минуте, он спустя 20 минут поразил ворота соперников. Сине-гранатовые в итоге одержали победу со счётом 5:1.



В отличие от старших партнёров по команде, Лопес выбрал самый скромный способ, чтобы покинуть стадион «Камп Ноу», где проходил матч. Через некоторое время после окончания встречи болельщики заметили, что с территории стадиона выезжает такси, из которого им показывает большой палец Педро.



Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

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