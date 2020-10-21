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Болельщики «Урала» поддержали команду из люльки автокрана. Матч проходит без зрителей

Болельщики «Урала» поддержали команду из люльки автокрана. Матч проходит без зрителей
Футбол / Кубок России 0

«Урал» на выезде встречается с «Велесом» в матче группового этапа Кубка России. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Авангард» в Домодедово. За ходом матча можно следить на «Чемпионате».

В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса встреча проходит без зрителей. Однако для болельщиков «Урала» это не стало помехой. Чтобы поддержать свою команду, они забрались в люльку автокрана и возвысились над ограждением, чтобы видеть поле. Фото опубликовано в «твиттере» екатеринбургского клуба.

«Урал», набрав 3 очка благодаря победе над ульяновской «Волгой», занимает первое место в группе 1, опережая «Велес» по дополнительным показателям. Московская команда также переиграла «Волгу» в своём предыдущем матче.

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