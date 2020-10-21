Болельщики «Урала» поддержали команду из люльки автокрана. Матч проходит без зрителей
«Урал» на выезде встречается с «Велесом» в матче группового этапа Кубка России. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Авангард» в Домодедово. За ходом матча можно следить на «Чемпионате».
В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса встреча проходит без зрителей. Однако для болельщиков «Урала» это не стало помехой. Чтобы поддержать свою команду, они забрались в люльку автокрана и возвысились над ограждением, чтобы видеть поле. Фото опубликовано в «твиттере» екатеринбургского клуба.
«Урал», набрав 3 очка благодаря победе над ульяновской «Волгой», занимает первое место в группе 1, опережая «Велес» по дополнительным показателям. Московская команда также переиграла «Волгу» в своём предыдущем матче.
- 21 октября 2020
-
16:27
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:27
-
15:26
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
13:03
-
12:52
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:38
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:25
Партнерский контент