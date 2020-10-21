УЕФА: европейская Премьер-лига неизбежно наскучит. Лига чемпионов – лучший турнир

Представители УЕФА отреагировали на новости о возможном создании европейской Премьер-лиги.
«Принципы солидарности, повышения и понижения в дивизионах, открытых лиг не подлежат обсуждению. Это то, благодаря чему работает европейский футбол, а Лига чемпионов является лучшим турниром в мире.
УЕФА и клубы были привержены идее построения такой мощи не для того, чтобы разрушить это созданием Суперлиги из 10, 12 или даже 24 команд. Подобное неизбежно наскучит», – цитирует представителей УЕФА AP News.
Ранее появилась информация, что Европе в скором времени может появиться новый крупный футбольный турнир. В настоящее время более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием «европейская Премьер-лига». Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд.
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