Экс-тренер «Рубина» Черепанов: сейчас Зайнутдинов – главный футболист Казахстана

Бывший тренер «Рубина» и экс-консультант сборной Казахстана Павел Черепанов оценил выступление Бактийора Зайнутдинова за ЦСКА.



«У него были большие проблемы со здоровьем в юности. В 15 лет у него обнаружили типичную для юношей болезнь Шляттера. Но при этом всё равно о таланте Зайнутдинова мне рассказывали знакомые.



О нём ещё в юные годы говорили как о работящем левоногом игроке с хорошей передачей. Физически тоже он был крепкий даже в юности. И преодоление травм в молодые годы доказало, что с характером у него всё в порядке. После Шляттера он ещё «кресты» рвал и тоже смог подняться на высокий уровень. Если бы он был здоров в момент нашей встречи, я бы его забрал с собой в «Кайрат».



Он очень работоспособный и скромный. С ним в одном городе рос Еркебулан Сейдахмет. В 18 лет его подписала «Уфа», а все стали называть его казахским Месси. Это сломало парня, он в какой-то момент сам стал в это верить. Ему всего 20, но он остановился в своём развитии и сейчас даже близко не стоит с Зайнутдиновым, который старше его всего на два года.



Про Бактийора тоже сейчас много говорят и пишут, но он очень скромный парень, которого такие разговоры не задевают. Зайнутдинов реально много работает. Карпин его использовал на разных позициях, и всегда он со всеми задачами справлялся. Отсюда последовало заслуженное приглашение от ЦСКА. Сейчас Зайнутдинов – главный футболист Казахстана», – цитирует Черепанова Meta-ratings.kz.

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