«Урал» совершил камбэк в концовке матча с «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Велес» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершился со счётом 1:3.



Хозяева вышли вперёд на 54-й минуте благодаря точному удару в исполнении нападающего Артёма Максименко. Гости выправили своё положение в концовке встречи. На 86-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эрик Бикфалви, а спустя 3 минуты он оформил дубль. На 3-й добавленной минуте Бикфалви оформил хет-трик, закрепив успех екатеринбургской команды.



«Урал», набрав 6 очков в двух турах, финишировал на первом месте в группе 1 и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет в 1/8 финала.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.