«Урал» совершил камбэк в концовке матча с «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Велес» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершился со счётом 1:3.
Хозяева вышли вперёд на 54-й минуте благодаря точному удару в исполнении нападающего Артёма Максименко. Гости выправили своё положение в концовке встречи. На 86-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эрик Бикфалви, а спустя 3 минуты он оформил дубль. На 3-й добавленной минуте Бикфалви оформил хет-трик, закрепив успех екатеринбургской команды.
«Урал», набрав 6 очков в двух турах, финишировал на первом месте в группе 1 и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет в 1/8 финала.
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.
- 21 октября 2020
-
16:27
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:27
-
15:26
-
15:01
-
14:46
-
14:32
-
14:19
-
14:07
-
13:44
-
13:31
-
13:31
-
13:26
-
13:12
-
13:03
-
12:52
-
12:45
-
12:42
-
12:41
-
12:37
-
12:14
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:40
-
11:38
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:45
-
10:33
-
10:25