Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Урал» совершил камбэк в концовке матча с «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России

«Урал» совершил камбэк в концовке матча с «Велесом» и вышел в плей-офф Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче группового этапа Кубка России «Велес» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове и завершился со счётом 1:3.

Хозяева вышли вперёд на 54-й минуте благодаря точному удару в исполнении нападающего Артёма Максименко. Гости выправили своё положение в концовке встречи. На 86-й минуте пенальти реализовал полузащитник Эрик Бикфалви, а спустя 3 минуты он оформил дубль. На 3-й добавленной минуте Бикфалви оформил хет-трик, закрепив успех екатеринбургской команды.

«Урал», набрав 6 очков в двух турах, финишировал на первом месте в группе 1 и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет в 1/8 финала.

Кубок России. Группа 1
21 октября 2020, среда. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
1 : 3
Урал
Екатеринбург
1:0 Максименко – 54'   1:1 Бикфалви – 86' (пен)   1:2 Бикфалви – 89'   1:3 Бикфалви – 90+4'

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату – без группового этапа.

Болельщики «Урала» поддержали команду из люльки автокрана. Матч проходит без зрителей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020