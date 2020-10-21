«Рубину» отказали в удовлетворении протеста на результат матча с «Краснодаром»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о результатах рассмотрения жалобы «Рубина», которую клуб подал после матча с «Краснодаром» (1:3).



«Отказать в удовлетворении протеста ФК «Рубин» на результат матча 11-го тура с «Краснодаром», который состоялся 17 октября», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, однако Вилков остановил игру для видеопросмотра лишь спустя полторы минуты. Рефери сначала зафиксировал фол на Джордже Деспотовиче, затем показал жёлтую карточку главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву. После этого Вилков возобновил игру, но спустя пару секунд после ввода мяча он остановил встречу и пошёл смотреть видео, чтобы вынести решение по эпизоду с Самошниковым. После видеопросмотра Вилков назначил пенальти в ворота «Рубина».



Согласно протоколу об использовании VAR судья не может использовать видеопомощь после того, как остановил, а затем возобновил игру, за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления.