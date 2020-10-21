Тульский «Арсенал» обыграл «Текстильщик» по пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

21 октября на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова – поле № 4» в Москве состоялся матч группового этапа Кубка России. Встречу обслуживала бригада судьи Антона Фролова. «Арсенал» обыграл «Текстильщик» в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России, где сыграет в 1/8 финала.
На 14-й минуте полузащитник «Арсенала» Кингз Кангва получил жёлтую карточку. Со стороны «Текстильщика» «горчичники» получили защитники Денис Фомин и Юрий Морозов. Команды активно использовали замены, но это не смогло изменить хода встречи. На 84-й минуте красную карточку получил защитник «Арсенала» Артём Сокол.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты тульской команды — 4:3.
В первом матче группового этапа Кубка России тульский «Арсенал» оказался сильнее «Салюта» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пен.). Команда набрала три очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы 3. «Текстильщик» в первой встрече уверенно обыграл «Салют» со счётом 3:0. С четырьмя очками клуб занял первое место и вышел в плей-офф Кубка России.
- 21 октября 2020
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