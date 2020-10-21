Понсе получил травму в матче с «Енисеем»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил травму в матче элитного раунда Кубка России с красноярским «Енисеем» (0:1).
Во втором тайме аргентинский форвард упал на газон и попросил замену. Понсе ушёл с поля, держась за бедро.
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано. «Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.
- 21 октября 2020
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