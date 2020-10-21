Павел Погребняк: могу с вероятностью 80% сказать, что этот сезон будет для меня последним

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона-2020/2021.
«Никогда не исключал возможности, что могу вернуться в «Урал». Решение о завершении карьеры принимать не торопился и всё время тренировался, играл в футбол. Чувствую в себе ещё силы, азарт и желание помочь команде. Тренер был во мне заинтересован, вот и присоединился к клубу снова.
Я хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол: с друзьями, партнёрами по бизнесу и так далее, на довольно профессиональном уровне. Сейчас я могу с вероятностью 80% сказать, что этот сезон будет для меня последним», — сказал Погребняк в видео, опубликованном на YouTube-канале клуба.
Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако Павел сказал, что не принимал такого решения.
Погребняк — воспитанник «Спартака». В ходе карьеры выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за границей, защищая цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».
- 21 октября 2020
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