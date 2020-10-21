Павел Погребняк: могу с вероятностью 80% сказать, что этот сезон будет для меня последним

Нападающий «Урала» Павел Погребняк заявил, что может завершить карьеру по окончании сезона-2020/2021.

«Никогда не исключал возможности, что могу вернуться в «Урал». Решение о завершении карьеры принимать не торопился и всё время тренировался, играл в футбол. Чувствую в себе ещё силы, азарт и желание помочь команде. Тренер был во мне заинтересован, вот и присоединился к клубу снова.



Я хочу играть. Даже в отпуске через день играл в футбол: с друзьями, партнёрами по бизнесу и так далее, на довольно профессиональном уровне. Сейчас я могу с вероятностью 80% сказать, что этот сезон будет для меня последним», — сказал Погребняк в видео, опубликованном на YouTube-канале клуба.

Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако Павел сказал, что не принимал такого решения.



Погребняк — воспитанник «Спартака». В ходе карьеры выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за границей, защищая цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».