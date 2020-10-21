Лэмпард: Чех всё ещё относительно молод и способен продолжать играть
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал включение 38-летнего чешского вратаря Петра Чеха на матчи чемпионата Англии.
«Петр уже некоторое время тренируется с вратарями, и для них это бесценный опыт. Это помогает им развиваться. У нас было место в команде, и мы знаем, что этот год не похож на любой другой из-за пандемии. Из-за коронавируса мы можем лишиться кого-то, поэтому решение о внесении Чеха в заявку было простым. Он нам нужен.
Чех в хорошей форме. Он всё ещё относительно молод и способен продолжать играть. Он взял на себя свою прежнюю роль в „Челси“, и у него это хорошо получается. Мы тесно работаем друг с другом, мне это помогает», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт «Челси».
«Челси» объяснил включение 38-летнего Чеха в заявку команды на чемпионат Англии
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