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«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и вышли в плей-офф Кубка России

«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и вышли в плей-офф Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче элитного раунда Кубка России «Нижний Новгород» уступил «Химкам». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 1:1 (9:10 в серии пенальти).

Нижегородская команда открыла счёт в матче на 51-й минуте благодаря стараниям Александра Ставпеца. Однако на 74-й минуте Мохамед Конате сравнял счёт. В серии пенальти победили футболисты подмосковной команды — 10:9.

«Химки» вышли в плей-офф Кубка России, где сыграют в 1/8 финала. Подмосковная команда набрала 5 очков и заняла первое место в группе 5 элитного раунда Кубка России. «Нижний Новгород» (3) расположился на втором месте.

19 октября стало известно, что подмосковные «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей. Ближайшая встреча на «Арене Химки» пройдёт 1 ноября с «Зенитом». Начало — в 14:00 мск.

Кубок России. Группа 5
21 октября 2020, среда. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
9 : 10
Химки
Химки
1:0 Ставпец – 51'   1:1 Конате – 74'
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