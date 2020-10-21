«Химки» обыграли «Нижний Новгород» и вышли в плей-офф Кубка России

В матче элитного раунда Кубка России «Нижний Новгород» уступил «Химкам». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 1:1 (9:10 в серии пенальти).

Нижегородская команда открыла счёт в матче на 51-й минуте благодаря стараниям Александра Ставпеца. Однако на 74-й минуте Мохамед Конате сравнял счёт. В серии пенальти победили футболисты подмосковной команды — 10:9.

«Химки» вышли в плей-офф Кубка России, где сыграют в 1/8 финала. Подмосковная команда набрала 5 очков и заняла первое место в группе 5 элитного раунда Кубка России. «Нижний Новгород» (3) расположился на втором месте.

19 октября стало известно, что подмосковные «Химки» будут проводить домашние матчи без зрителей. Ближайшая встреча на «Арене Химки» пройдёт 1 ноября с «Зенитом». Начало — в 14:00 мск.