Газизов — о матче с «Енисеем»: Тедеско посмотрел молодых. Так и рассчитывали

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча элитного раунда Кубка России с красноярским «Енисеем» (0:1). Напомним, несмотря на поражение, московский клуб вышел в плей-офф турнира.

«Доменико Тедеско посмотрел молодых. Так и рассчитывали. Игра была тяжёлая, неприятная. Соперник был настроен. Мы прошли дальше, это важно. Ребята получили запал.



Информация по матчу с «Ростовом» без зрителей? Здесь пока без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано. «Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.