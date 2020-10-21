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Тедеско — о проигрыше «Енисею»: понравилось, как ребята сыграли

Тедеско — о проигрыше «Енисею»: понравилось, как ребята сыграли
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал проигрыш в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1).

«Мы хотели выиграть, но главной задачей было пройти дальше в Кубке России. И мы сделали это с первого места в группе. Игра получилась непростая, и важно было показать характер. Мы начали демонстрировать его с перелёта на самолёте, ведь летели четыре с половиной часа, плюс накладывалась разница во времени.

Мне понравилось, как ребята сыграли, было задействовано много молодых. Очень тяжёлый матч. Поле было сухим, его не полили как следует, а ещё на нём много кочек; всё это добавляло сложностей», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России
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