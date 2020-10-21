Обляков: у ЦСКА равная группа в Лиге Европы, в ней нет аутсайдеров

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом».



«Не думаю, что в этом году у нас группа слабее. Равная группа, надо выходить на каждую игру и побеждать. Лидерские качества? Мы ещё молодые, лидеры у нас другие — Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Виктор Васин. Нам надо много работать — всё придёт.



В нашей группе нет аутсайдеров. Нам надо уважительно относиться к каждому, при этом выходить и побеждать в каждой встрече», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч «Вольфсберг» – ЦСКА пройдёт завтра, 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, соперниками ЦСКА по группе K в Лиге Европы также являются загребское «Динамо» и «Фейеноорд».