Тедеско: не скажу, что матч с «Енисеем» был для «Спартака» товарищеским

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему дал сыграть молодым игрокам в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1).
«Состав с большим количеством молодёжи? Мы могли себе такое позволить, чтобы посмотреть, на что способны ребята. Но не скажу, что игра была для нас товарищеской, всё же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже. Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Мы отнеслись к игре серьёзно.
Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры. В других клубах, возможно, и могла возникнуть такая идея, но нам подобное даже не приходило в голову. Мы приехали сюда играть", — приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.
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