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Гончаренко: задача ЦСКА — играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные

Гончаренко: задача ЦСКА — играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» отметил, что не планирует вносить серьёзные изменения в состав московской команды.

«Глобальных изменений точно не стоит ждать. Для футболистов достаточно комфортный график, когда ты играешь три дня на четвёртый. Может, потом надо дать паузу, но в целом глобальных изменений делать не будем.

Иногда постановка вопросов и ожидания нам очень вредят. Стали ли мы сильнее, не будет ли недооценки… Наша цель — играть в каждом матче на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные. Это как раз то условие, когда футболисты прогрессируют, а не думают, есть ли турниры важнее.

Что касается сложной адаптации Гайча, ответ на поверхности: все пришедшие футболисты имели игровую практику, Гайч — нет. Из-за вынужденной коронавирусной паузы он долго не играл, соответственно, ему больше всех приходится набирать форму. Что касается стартового состава, мы ещё оценим состояние, посоветуемся. У нас есть намётки, завтра всё увидите", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч «Вольфсберг» – ЦСКА пройдёт завтра, 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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