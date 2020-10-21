«Зальцбург» — «Локомотив»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Зальцбурга» и «Локомотива» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зальцбург»: Станкович, Вальчи, Рамальо, Вебер, Ульмер, Мвепу, Собослои, Юнузович, Камара, Дака, Койта.

Запасные: Коронел, Вальке, Ашимеру, Онгене, М. Бериша. Соле, Фаркаш, Окугава, Кристенсен, Окафор.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбусь, Куликов, Жемалетдинов, Крыховяк, Миранчук, Смолов, Эдер.

Запасные: Касьяненко, Коченков, Лысцов, Титков, Сильянов, Иосифов, Черный, Мухин, Рыбчинский, Лисакович, Камано, Зе Луиш.

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.