Федун — о возможном проведении матчей без зрителей: главное, чтобы чемпионат не остановили

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном проведении матча с «Ростовом» без зрителей.

«Коснётся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сообщалось, что руководство красно-белых просило разрешить пустить на матч с «Ростовом» 15 тыс. человек, однако Роспотребнадзор якобы принял решение, что из-за нарушений на матче с «Зенитом» (1:1) встреча пройдёт при пустых трибунах.



Матч «Спартак» — «Ростов» должен состояться 31 октября в Москве.