Федун — о возможном проведении матчей без зрителей: главное, чтобы чемпионат не остановили
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном проведении матча с «Ростовом» без зрителей.
«Коснётся ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили. Не знаю, оставят ли ложи», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сообщалось, что руководство красно-белых просило разрешить пустить на матч с «Ростовом» 15 тыс. человек, однако Роспотребнадзор якобы принял решение, что из-за нарушений на матче с «Зенитом» (1:1) встреча пройдёт при пустых трибунах.
Матч «Спартак» — «Ростов» должен состояться 31 октября в Москве.
В «Спартаке» прокомментировали информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей
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