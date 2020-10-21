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Гончаренко: отличия от прошлогоднего ЦСКА есть. Мы стали старше и сильнее

Гончаренко: отличия от прошлогоднего ЦСКА есть. Мы стали старше и сильнее
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от еврокубкового сезона.

«Отличия от прошлогоднего ЦСКА есть: мы стали на год старше, к нам пришли новые игроки, обойма стала шире, да и мы стали сильнее. Это тот случай, когда пришедшие игроки и тот опыт, который мы получили в прошлых розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы, позволяет нам надеяться на более качественную игру в нынешней Лиге Европы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч «Вольфсберг» – ЦСКА пройдёт завтра, 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы также отметил, что не планирует вносить серьёзные изменения в состав московской команды.

Гончаренко: задача ЦСКА — играть на победу, а не делить турниры на важные и второстепенные
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