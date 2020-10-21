Тедеско объяснил, почему Мозес не сыграл с «Енисеем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему часть основных игроков команды не принимала участие в матче Кубка России с «Енисеем» (0:1).
«Сегодня не было не только Мозеса. Не было Крала, Айртона и других, которые остались дома готовиться к матчу с «Краснодаром». Мозес работает в Москве с тренером по физподготовке», — приводит слова Тедеско пресс-служба «Спартака».
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0. Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.
Виктор Мозес дебютировал за «Спартак», выйдя на замену в матче РПЛ с «Химками» (3:2). На 55-й минуте встречи нигерийский полузащитник заменил хавбека Наиля Умярова.
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