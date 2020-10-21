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«Сочи» обыграл «Оренбург» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Сочи» обыграл «Оренбург» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В матче элитного раунда Кубка России «Сочи» одержал победу над «Оренбургом». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:1 (4:2 в серии пенальти).

На 20-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Оренбурга» Артём Юсупов, ему ассистировал Илья Воробьёв. Форвард «Сочи» Марко Дуганджич сравнял счёт, реализовав пенальти. Защитник сочинской команды Иван Новосельцев на 69-й минуте получил вторую жёлтую карточку, судья назначил пенальти в ворота гостей. Однако Воробьёв не забил одиннадцатиметровый.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1, после чего в серии пенальти оказались сильнее футболисты «Сочи» — 4:2. Сочинцы набрали 5 очков и возглавили турнирную таблицу группы 8. Клуб вышел в 1/8 финала Кубка России.

Кубок России. Группа 8
21 октября 2020, среда. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 1
2 : 4
Сочи
Сочи
1:0 Юсупов – 20'   1:1 Дуганджич – 31' (пен)
Удаления: нет / Новосельцев – 69'
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