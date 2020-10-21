Дмитрий Баринов: сегодня я не на поле, но всегда с вами, команда! Удачи, «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, который продолжает восстановление после тяжёлой травмы, пожелал московской команде удачи в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург».



«Начинается новый путь в Лиге чемпионов. Сегодня я не на поле, но всегда с вами, команда! Буду смотреть и верить. Удачи, „Локомотив“, — написал Баринов на своей странице в »Инстаграме".

Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» состоится сегодня, 21 октября, в Австрии. Начало матча — в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.