Гончаренко рассказал, почему ЦСКА перешёл на схему с двумя центральными защитниками

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Вольфсбергом» ответил на вопрос австрийских журналистов о смене схемы игры.
«Будем ли дальше продолжать играть по схеме с двумя центральными защитниками? Спасибо за вопрос. Мы не ожидали вопросов от австрийских журналистов. Мы достаточно долго играли в три центральных защитника, но к нам пришли новые игроки, и сейчас нам удобнее с двумя центральными. Может быть, иногда мы будем отходить от неё, но у команды должна быть основная схема. Но под конкретного соперника от неё можно и отклониться.
Состояние Фернандеса и Карпова? Фернандес и Карпов с нами не прилетели, их на игре завтра не будет», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч «Вольфсберг» – ЦСКА пройдёт завтра, 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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